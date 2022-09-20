تزامناً مع اليوم الوطني الـ 92: شراكة مجتمعية بين ثلاث جهات لإجراء 92 عملية تغيير مفصل ركبة

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المناطق_الرياض

أطلق مستشفى الدرعية عضو تجمع الرياض الصحي الثالث والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم والبنك العربي الوطني، مبادرة مجتمعية تزامناً مع احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ 92، والتي تتمثل بإجراء 92 عملية جراحية لتغيير المفاصل لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل للمرضى المسجلين في قوائم الانتظار وفقاً للمعايير الفنية والسياسات الطبيّة المعتمدة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع الشراكة المجتمعية أمس الاثنين بمقر مستشفى الدرعية بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم محمد عُمير.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي وتفعيلاً للشراكة بين القطاع الخاص والعام بهدف بلورة المشاريع العلاجية التي تسهم في التخفيف من معاناة الانتظار للمرضى الذين يعانون من صعوبات الحركة والتنقل بسبب أمراض الروماتيزم وخشونة الركبة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث أن المبادرة سيتم تنفيذها على تسع مراحل بعدد 10 مرضى لكل مرحلة، حيث سيتم إجراء عمليات استبدال مفصل الركبة للحالات المدرجة لدى قوائم الانتظار في المستشفى من المرضى الأكثر احتياجاً ممن يعانون من أمراض الروماتيزم وخشونة المفاصل.

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Source almnatiq

