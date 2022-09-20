شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوحدة يكشف حقيقة الخلافات مع حمدالله وأهداف فريقه في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، حقيقة خلافه مع المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، خلال الفترة الأخيرة.

وتزامل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نجم الوحدة الحالي، مع حمد الله نجم الاتحاد الحالي، خلال فترتهما في النصر قبل رحيلهما.

أنسيلمو يؤكد قدرة فريقه بالبقاء في الدوري

وأكد أنسيلمو في تصريحات لبرنامج "برا 18" عبر قناة SSC NEWS، أن فريقه قادر على البقاء في الدوري هذا الموسم، بالرغم من خسارة أول مباراتين في الدوري هذا الموسم ثم تحقيق الانتصار في الجولة الثالثة.

وأضاف: "سيكون الوحدة قادرا على البقاء بالدوري، رغم صعوبة المهمة، ونأمل في مواصلة العمل من أجل تحقيق مركز متقدم بالدوري".

وتابع: "كان لدي عرض من النصر والاتحاد، وعروض أخرى في الموسم الماضي، درستها إدارة الوحدة والوكيل، وعرض النصر كان الأكثر استيفاء للمتطلبات والشروط".

أنسيلمو يكشف سبب انضمامه للنصر وخلافه مع حمدالله

واستطرد: "أحترم كافة الأندية السعودية وانتقالي للعالمي لم يكن متوقفا علي وحدي، وبيئة النصر جيدة والصعوبات كان سببها التوقفات الكثيرة خلال الموسم، وهناك نقاط كانت بأيدينا وفقدناها لكن هذه كرة القدم".

وعن حقيقة وجود مشاكل بينه وبين حمد الله في النصر، رد: "لم تكن لدي مشكلة معه، فقد حضرت للنصر وبعد شهر خرج هو، وتم تجهيزي في النصر بشكل سريع للعودة من الإصابة ونجحت، ولم يرغب الفريق في استمراري بصفوفه بعد نهاية الموسم الماضي، ورغب الوحدة في استعادتي، وعدت".

واختتم: "أعتبر تاليسكا نجم النصر الأفضل من الأجانب بالدوري، وسلمان الفرج من المحليين، والوحدة سيحقق الدوري، لماذا تبتسم؟".