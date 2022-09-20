محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، العثور على مفقود عفيف متوفى، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة من قبل الجهات الأمنية وبمعاونة من عناصر فريق إنجاد منذ أكثر من يومين.
بيان فريق إنجاد
وقال فريق إنجاد، في تغريدة عبر “تويتر”، “إنا لله وإنا إليه راجعون، تم العثور على مفقود عفيف من قِبل الجهات الأمنية متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
تفاصيل عملية البحث
وكان فريق إنجاد قد بدأ البحث عن مفقود عفيف يوم الأحد الماضي؛ حيث كان يستقل مركبة بيضاء، كما نشر مقطع فيديو لعمليات البحث والتي استمرت لمدة يومين.
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