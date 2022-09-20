“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.