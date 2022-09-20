زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب المكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وقع زلزال قوي بالقرب من ساحل غرب المكسيك، اليوم الاثنين، مما أدى إلى اهتزاز المباني ونزول سكان العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع للنجاة بأنفسهم، كما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي، -وفقًا لسكاي نيوز عربية-.
وفي التفاصيل، تم رصد هذا الزلزال في ذكرى وقوع زلزالين مدمرين تسببا في سقوط أعداد كبيرة من القتلى،
وبعد الساعة الواحدة ظهرًا بقليل بالتوقيت المحلي، وقع الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.5 درجة بالقرب من الساحل عند المنطقة الحدودية لولايتي ميتشواكان وكوليما.
وأضاف المصدر أن مركز الزلزال الذي وقع في المكسيك كان على عمق نحو 15 كيلومترًا.
ومن جهة أخرى، قالت كلوديا شينباوم رئيسة، بلدية مكسيكو سيتي، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة بعد الزلزال الذي جاء في اليوم نفسه الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين في 1985 و2017.
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وقُتل آلاف الأشخاص في زلزال عام 1985 ولقي أكثر من 350 حتفهم في زلزال عام 2017.
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