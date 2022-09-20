احتفالات اليوم الوطني .. عندما يتحول المستحيل إلى ممكن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

على مدار تسعة أيام، تعيش مناطق المملكة، احتفالا وطنيا هو الأكبر من نوعه، ضمن برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني الـ 92، الذي أعلن إطلاقه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تحت شعار “هي لنا دار”.

تتنوع الفعاليات بين عروض جوية، وحفلات غنائية، ومهرجانات ترفيهية، وبرامج يتحول فيها المستحيل إلى ممكن، حيث الألعاب البهلوانية، التي تتحدى الجاذبية والعروض الجريئة.

عز وفخر وانتماء

البرنامج، الذي يمتد من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري، يتضمن استعراضا جويا هو الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة، تقدمه المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية والمدنية تحت شعار “تحية وطن”، في مختلف مناطق المملكة لتغطي 13 مدينة رئيسة، لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة والشعب السعودي.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضا جوية بطائرات “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي” في 14 مدينة. كما تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية فعاليات في اليوم الوطني في كل من الواجهة البحرية بجدة وشاطئ الفناتير بالجبيل، حيث سيكون هناك استعراض كبير لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، فيما تشارك وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات في بداية العرض الجوية بالتزامن مع مروحيات طيران الأمن، التي ستحمل إحداها العلم السعودي في جولة تمتد لنحو نصف الساعة.

وتشهد العاصمة الرياض ومدينة جدة حدثا مميزا، يتمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسة، لتشكل موكبا وطنيا مهيبا يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي، ويشارك في العروض الجوية والبحرية أكثر من 15 جهة عسكرية.

تجربة ثرية ومفاجأت

تشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركات نوعية، وفعاليات تفاعلية حية، بعنوان “فعاليات عز الوطن”، وتشتمل على أفكار معرفية، ومفاجآت ترفيهية، تستهدف صناعة تجربة ثرية وشخصية للزوار، وتمكينهم من معرفة مسيرة الوزارة في بناء منظومتها الأمنية وتطوير قدراتها وخدماتها.

كما تتضمن الفعاليات مسرحا يحاكي الواقع الافتراضي، ويجسد صورة ذهنية لتضحيات رجال الأمن بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، إضافة إلى بعض العروض العسكرية المصاحبة التي تسهم في إثراء الجوانب المعرفية والأمنية للزوار.

ولتحسين تجربة الجمهور ستقدم الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة عددا من العروض الموسيقية الحية التي تعكس جانبا إبداعيا أصيلا لهذه المناسبة.

كما تتضمن المشاركة أجنحة ترفيهية متنوعة تمزج بين المتعة والفائدة بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويلبي اهتماماتهم العائلية، إضافة إلى المعرض المصاحب، الذي يبرز أهم مقتنيات الوزارة التراثية، التي تربط الماضي بالحاضر، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الأمنية.

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12 مهرجانا ترفيهيا

تعيش مناطق المملكة على مدار أربعة أيام 12 مهرجانا ترفيهيا تنطلق خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر، وستشكل كرنفالات احتفالية هائلة تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الأصيل، وتنطلق من الحدائق والمتنزهات العامة لتضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافة إلى الرقصات الفلكلورية والألعاب الحركية، كما تضم المهرجانات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

وعلى أنغام المعزوفات الوطنية يطرب الزوار أربعة من العازفين على آلات الكمان والناي والعود والقانون، يوجد كل منهم في منطقة مختلفة بالفعالية، ليبدع بالعزف على آلته الموسيقية المختلفة حتى يستمتع الزوار أكثر بتجربة لا تنسى، التي ستضم خمسة عروض يوميا. إضافة إلى ألعاب الخفة التي سيؤديها مجموعة من المحترفين باستخدام كروت لعب مصممة بهوية اليوم الوطني الـ 92، وبواقع ثلاثة عروض يومية.

حفلات غنائية لنجوم العرب

تحت شعار “نتغنى بأمجادك” وبطابع وطني تمتزج فيه الكلمة الوطنية مع الموسيقى الطربية، يحيي نجوم الطرب الخليجي والعربي حفلات غنائية وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، على رأسها الحفل البهيج الذي يحييه الفنان ماجد المهندس يوم 22 سبتمبر في القصيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

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