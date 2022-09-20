“سكني”: وجود عداد كهرباء باسم المُتقدم على الدعم لا يؤثر على استحقاقه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن وجود عداد كهرباء تحت اسم المُتقدم للحصول على الدعم السكني أو أحد المُرفقين في طلبه لا يؤثر على استحقاقه.

وأوضح البرنامج، أن من شروط البرنامج ألا يكون لدى المُتقدم أو أحد المُرفقين بالطلب منزل مُلائم للسكن.

وأشار إلى أنه يعمل على تقديم الحلول السكنية التي تُساهم في تحسين نمط الحياة للأهالي المُستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، داعيةً إلى استكمال إجراءات الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق “سكني”.