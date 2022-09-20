“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي الحناكية والمهد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.