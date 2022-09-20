︎
.
قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي إنه تم إخماد حريق تسببت فيه عاصفة رعدية في مصفاة بويرتو لاكروز النفطية يوم الاثنين دون وقوع إصابات بشرية أو تعطل العمليات.
وهذه أحدث واقعة تتعرض لها مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في مرفأ وقود وناقلة، فضلا عن تكرار تسرب الغاز وانقطاع الكهرباء.
ووفقا لمصادر وصور شاهدتها رويترز فقد عمل رجال الإطفاء في شركة النفط الحكومية وأطقم أخرى لساعات لإخماد النيران، التي اندلعت بعد الظهر في أحد مستودعات الرواسب، لتتسبب في تصاعد عمود طويل من الدخان وانتشار جزيئات سوداء على الشواطئ القريبة.
وقال العيسمي للتلفزيون الحكومي “أخمدنا الحريق تماما منذ ساعات قليلة”. وأضاف أن إنتاج البنزين لم يتأثر.
وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق ناجم عن عاصفة رعدية بمصفاة نفط في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.