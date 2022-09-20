صور.. إطلاق أسماء 5 من شهداء الواجب على شوارع حيوية بالشرقية

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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، أسماء 5 من شهداء الواجب على عدد من الشوارع الحيوية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسماء شهداء الواجب كل حسب مسقط رأسه، وذلك تكريما وتخليدا لتضحياتهم.

ونشرت الأمانة صوراً للوحات مسميات الشوارع التي جرى تركيبها، والتي تحمل أسماء عدد من شهداء الدين والواجب الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن، من ضمنهم الشهيد فيصل بن سعد سالم الدوسري في حي الخزامي، وكذلك الشهيد سالم بن هادي محمد القحطاني في حي النابية.





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Source akhbaar24

