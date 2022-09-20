عام / “الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي الحناكية والمهد

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المدينة المنورة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

//انتهى//

06:31ت م

0007 المدينة المنورة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.//انتهى//06:31ت م0007 www.spa.gov.sa/2385339 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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