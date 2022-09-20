فستان وقطع ذهبية من اختيارها.. مراسم سرية لدفن الملكة إليزابيث الثانية

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تواصل العائلة المالكة في بريطانيا إجراء بعض المراسم السرية غير المعلنة الخاصة بدفن الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بعد انتهاء المراسم العلنية بإنزال جثمانها إلى القبو الملكي في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور.

وتقوم العائلة المالكة بنقل جثمان الزوجين لكنيسة جورج السادس بعد ذلك، حيث يستقر الزوجان بجانب والد الملكة إليزابيث ووالدتها، حيث تم الإعداد لهذا الأمر من خلال فتح القبو الملكي وإزالة الطبقات التي تغطيه.

وأوضحت خبيرة الموضة الملكية بيثان هولت، أن الزي الذي ترتديه الملكة خلال دفنها يتم اختياره بناءً على وصيتها ومن اختيارها، مشيرةً إلى أنه قد يكون زياً يحمل ذكريات سعيدة مثل فستان زفافها مع الأمير فيليب.

ولفتت إلى أنه يتم تعديل هذا الزي بطرق معينة من أجل أن يظل بحالته أطول فترة ممكنة، كما أنها تدفن بخاتم زفافها الذهبي الويلزي وزوج من أقراط اللؤلؤ، وهو ما جرى مع والدتها وبعض الأميرات اللاتي دفن بمجموعة من مجوهراتهن.



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Source akhbaar24

