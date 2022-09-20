شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي سعودي: النصر يشبه مانشستر يونايتد لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي السعودي والناقد الرياضي عبد العزيز الزلال عبر برنامج "أكشن مع وليد"، تصريحات مثيرة بشأن الشبه القوي الذي يجمع بين النصر ومانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

الزلال: مانشستر يونايتد يمتلك نجوم ولا يمتلك بطولات

ووفقًا لما صرحه الزلال عبر البرنامج الخاص بالاعلامي وليد الفراج، فإن النصر السعودي يشبه مانشستر يونايتد، لامتلاكه العديد من النجوم على مستوى عالٍ وليس لديه البطولات، على عكس ريال مدريد الذي وصفه بـ ريال مدريد آسيا.

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

وفي سياق آخر.. يقع الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 202/2023، برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق 4 فوز "العلامة الكاملة"، منذ انطلاق النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

بينما يرتكز النصر في المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022 برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصاراته وهزيمة.