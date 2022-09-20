شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف جديد.. إدارة النصر ترفض تعيين حكم أجنبي لكلاسيكو الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الناقد الرياضي الشهير خالد السعود العديد من التصريحات المثيرة عبر برنامج "أكشن مع وليد"، يوضح فيها سبب رفض النصر تعيين حكم أجنبي لكلاسيكو الاتحاد المقرر في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنسخته الجارية 2022/2023.

النصر يرفض تعيين حكم أجنبي

ووفقًا لما أشار إليه السعود، فإن الإدارة النصراوية لا تدعم الحكم الأجنبي، بسبب ما حدث في الدور الثاني من الكلاسيكو العام الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز العميد بثلاثية.

وذكر خالد السعود تحديدًا التالي:" قرار سليم من إدارة الاتحاد بطلب حكم اجنبي، وإدارة النصر أتوقع دعمت الحكم المحلي بسبب ما حدث في مباراة الدور الثاني العام الماضي ".

وواصل: "العلاقة متوترة جدا.. قد يكون هذا الكلاسيكو الأكثر إثارة في تاريخ مواجهة الفريقين.

كلاسيكو الاتحاد والنصر يقترب من إدارته حكم محلي

وتشير العديد من الأنباء إلى صعوبة تعيين حكم أجنبي لكلاسيكو الاتحاد والنصر، بسبب اقتراب المونديال وتجهيز حكام النخبة لمنافسات كأس العالم قطر 2022، المقرر أن ينطلق في نوفمبر القادم.

موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ويقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

على أن تنطلق مجريات المباراة في الأشعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.