شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يلتقي نبأ سار قبل كلاسيكو الاتحاد.. عودة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - جرت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 20 من سبتمبر الجاري، عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير نادي النصر، بعدما أشارت إلى عودة نجم الفريق من الإصابة.

عودة علي لاجامي من الإصابة

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة “الرياضية” السعودي فإن علي لاجامي، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهز للمشاركة بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تأكد تعافيه من إصابة تمزق في العضلة الأمامية.

لاجامي جاهز لـ كلاسيكو الاتحاد

وفي ذات السياق غاب لاجامي عن مباريات العالمي أمام التعاون وضمك والباطن في دوري روشن السعودي 2022/2023، بعد الإصابة التي تعرض لها.

ومن المتوقع أن يتم تجهيزه قبل مباراة الاتحاد، تمهيدًا لمشاركته مع الفريق في الكلاسيكو المرتقب

الجدير ذكره تعرض لاجامي إلى إصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الوحدة على ملعب مرسول بارك بالرياض، في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز العالمي على مضيفه بهدف مقابل لا شيء.

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقلة لجميع مجريات دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

للإشارة يقع الاتحاد ثالثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يرتكز النصر خلفة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.