أحدها متعلق بالوالدين.. 3 أسباب لإصابة الأطفال بالسرطان وهذه طرق الوقاية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، الأسباب التي قد تعرض الطفل للإصابة بالسرطان، وطرق الوقاية من الإصابة به.
وبيّنت المدينة، أن أسباب إصابة الأطفال بالسرطان مُرتبطة بالتشوهات الكروموسومية مثل متلازمة دوان، أو التعرض للمواد المُشعة، أو تقدم سن الوالدين.
ونوهت إلى أنه للوقاية من السرطان يجب الاهتمام بتغذية الطفل وتجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مُكثف، وإذا كان يعاني من متلازمة جينية يلزمه المتابعة مع طبيب الوراثة
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