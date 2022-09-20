فلسطين.. شجرة زيتون تقود إلى كشف أثري عتيق ونادر

محمد بن مسعود - الدمام - قادت شجرة زيتون كان يحاول أحد المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة غرسها في أرضه إلى كشف أثري نادر وثمين، حيث عثر سلمان النباهين على لوحة فسيفساء مزخرفة تعود إلى العصر البيزنطي.

وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة “رويترز” نشاهد “النباهين” عاكفًا على تنظيف وتلميع اللوحة الأثرية النادرة، بعد أن اكتشفها أسفل مزرعته.

ووصف الخبراء لوحة الفسيفساء بأنها أحد أهم الكنوز الأثرية التي تم العثور عليها في غزة على الإطلاق، وفقًا لما نقلته شبكة “BBC”.

وقالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية إنه تم تكليف خبراء دوليين لاستكمال أعمال التنقيب في الموقع.

وتنتمي اللوحة النادرة إلى العصر البيزنطي، حيث مثلت الإمبراطورية البيزنطية النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، واستمرت لأكثر من ألف عام بدءًا من عام 330 ميلادية.