“سعود الطبية” توضح أهمية حمض الفوليك ومن أين يحصل عليه الجسم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهمية حمض الفوليك لجسم الإنسان، وكيف يمكن الحصول عليه من مصادره الطبيعية.
وقالت المدينة إن أهمية حمض الفوليك تتمثل في أنه يساعد الجسم على تكوين خلايا دَم حمراء سليمة، مضيفة أنه متوفر بكميات كبيرة في السبانخ المطهية والبازلاء والأرز الأبيض والمعكرونة.
وأضافت أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليه بكميات زائدة قد تؤدي للإصابة بالتهابات مثل التهابات الفم، وكذلك تؤدي لمشاكل في الجهاز العصبي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب.
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