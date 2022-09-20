“الغذاء والدواء”.. 9 إرشادات مهمة لتخزين المبيدات بطريقة سليمة للوقاية من الآفات

محمد بن مسعود - الدمام - حدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الصحيحة والمفضلة التي يجب اتباعها عند تخزين المبيد الحشري تجنباً للإصابة بأي أمراض والوقاية من الآفات.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على تويتر، إن أبرز الخطوات التي يجب اتباعها، خلال التخزين تتمثّل في التأكّد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام، والحذر من تخزينه في مكان مخصّص للجلوس أو النوم، مع مراعاة التخزين بعيداً عن اللهب المكشوف، وضوء الشمس المباشر، وفي مكان جيد التهوية.