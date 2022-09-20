“الحياة الفطرية”: هذه الحيوانات يحظر صيدها بشكل دائم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حدّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنواع الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها بشكل دائم وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية. ووفق اللائحة، كما نشرها المركز على حسابه بتويتر، تحظر المادة الرابعة بشكلٍ دائم صيد المفترسات مثل “النمر العربي، الضباع، الذئاب، ابن آوي والوشق، والقط الرملي والرتم وغرير العسل”. كما يمنع صيد جميع أنواع الطيور المتوطنة في المملكة، إضافة إلى الظلفيات مثل المها العربي وظبي الريم الرملي، وظبي الادمي “الجبلي والفرساني” والوعل الجبلي. أخبار قد تهمك

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