عاصفة رعدية تشعل حريقا كبيرا في مصفاة نفط (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون حكوميون ومصادر إن حريقا كبيرا تسببت فيه عاصفة رعدية، اندلع في مصفاة نفط “بويرتو لاكروز” في فنزويلا، الإثنين.
وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.
وقال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، لكن لم يتم إخماد ألسنة اللهب بعد، وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.
وأضاف العيسمي في التلفزيون الحكومي: “خزانات المصفاة ومعاملها لم تتأثر، لكن وقع حريق كبير داخل المصفاة”.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير شؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية كارلوس بيريز على “تويتر”، إن عمال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.
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