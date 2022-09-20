منصة صحة لاعتماد إجازات موظفي الخارج المرضية - #عاجل

وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد منصة «صحة» لقبول الإجازات المرضية لموظفي الدولة بالخارج، ليكتمل بذلك عقد أتمتت الإجازات المرضية، لعموم موظفي الدولة في الداخل والخارج، التي لا تقبل إلا عبر المنصة، بعد أن ألغي النظام الورقي.

ورقي وإلكتروني

وتضمن التوجيه، الذي جرى تعميمه على كافة الأجهزة الحكومية، آلية اعتماد الإجازات المرضية للموظفين بالخارج، بحيث يتعين على الموظف الحاصل على تقرير إجازة مرضية صادر من جهة صحية خارج المملكة أن يقوم أولاً بتصديقها من الممثليات السعودية في الخارج، ومن ثم إرسالها إلى جهة عمله سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، فيما تتولى جهة العمل، إدخال تقرير الإجازة المرضية في منصة «صحة»، ومن ثم إحالتها إلى الهيئة الطبية العامة ليتم النظر في مدى اعتمادها، وإفادة الموظف بما تم حيالها.

ـإجراءات نظامية

ويأتي التوجيه، في أعقاب الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن التقارير المرضية التي تمنح للموظفين في الخارج والآلية التي تقبل من خلالها تلك الإجازات، التي انتهت بعد التنسيق مع كل من وزارة الخارجية والصحية، أتممت الإجراءات اللازمة لاعتماد الإجازة المرضية الصادرة من خارج المملكة من خلال منصة «صحة»، وتطوير المنصة، بحيث تكون القناة الوحيدة التي تقبل من خلالها تقارير الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كانت قد اعتمدت في مطلع عام 1443هـ، منصة صحة لقبول الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وعدم قبول الإجازات المرضية الورقية، استجابة للأمر السامي الذي قضى بالموافقة على ذلك، فيما حذرت وزارة الصحة في حينها القطاع الصحي الخاص، متوعدة من يقوم بمخالفة ذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

خدمة الإجازات المرضية

تتيح للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى، الأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، وتتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونيا.

الاستعلام عن الإجازة المرضية

تمكن هذه الخدمة للأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية بأي وقت بشكل إلكتروني.

إدخال وتدقيق الإجازة المرضية

تمكن هذه الخدمة للمنشآت الصحية من إدخال وتدقيق الإجازة المرضية والتحقق من صحة بيانات المريض بشكل إلكتروني.