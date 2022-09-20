شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يوقع عقوبة صارمة على نجم الفريق - تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 20 من سبتمبر الجاري، إلى استقرارا إدارة الأهلي السعودي على مُعاقبة نجم الفريق بعد الفعل الذي بُدر منه سابقًا.

الأهلي يوقع عقوبة صارمة على العبدلي

ووقعت إدارة أهلي جدة عقوبة صارمة على يوسف العبدلي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق "في الانتقالات الصيفية الماضية"، بعدما رفض التونسي مع الفريق في مباراته السابقة أمام أُحد، والتي انتهت بفوز الراقي بثلاثة أهداف دون رد.

وطلب يوسف عنبر المدير الفني للراقي من العبدلي التجهيز للمُشاكة في مباراة الفريق القادمة أمام أُحد، ولكن رفض الأخير لسببلاغير واضح، وتهرب للمشاركة مع الفريق.

الأهلي يفشل في تسويق يوسف العبدلي

حاولت إدارة الراقي في تسويق المهاجم التونسي بالبيع النهائي أو الإعارة بعد أيام قليلة من التوقيع معه في الانتقالات المنقضية، وجاء ذلك بعد المستوي الضعيف الذي ظهر به العبدلي خلال تحضيرات الأهلي للموسم الكروي الحالي 2022/2023.

وفي سياق منفصل.. من المقرر أن يقع الأهلي في مواجهة قوية أمام جدة بالجولة القادمة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد ديربي الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 5 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

تبدأ المباراة في الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة القادمة في دوري يلو السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية جميع أحداث ديربي جدة المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

موقف الأهلي وجدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 202/2023

للإشارة يرتكز الراقي المركز السابع برصيد 8 نقاط، وكذلك جدة الذي يقع في التاسع بنفس مجموع رصيد النقاط.