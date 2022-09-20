محمد بن مسعود - الدمام - إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة تنفذ دورة تدريبية في صناعة و تزيين الجاتوهات في منطقة العبري
الغيضة-لميس الأصبحي
اقامت إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة دورة تدريبية في صناعة و تزيين الجاتوهات في منطقة العبري بمديرية الغيضة محافظة المهرة برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة و بإشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة المهرة و دعم من السلطة المحلية.
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و قالت الأستاذة انتصار عوض مبارك مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة أن الدورة تستمر عشرة أيام ،تستهدف 30 امرأة من منطقة العبري و ذلك بهدف مساعدتهن في صناعة الكيك و الجاتوهات بما يساعد في زيادة فرص الدخل لهن و لأسرهن من خلال تدربيهن على إعداد و طباخة اصناف الجاتوه بطرق احترافية على يد المدربة وفاء الوليدي.
و قدمت الأستاذة إنتصار عوض مبارك شكرها للسلطة المحلية و الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة على دعمهم مثل هذه المشاريع لتشجيع المشاركات على المشاريع الصغيرة.
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