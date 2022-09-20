وفاة شخص وإصابة 23 آخرين إثر حادث حافلة قرب طريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وفاة مقيم وإصابة “23” حالة أثر تصادم حافلة ركاب مقيمين مع شاحنة على طريق الشمال الدولي قرب محافظة طريف . وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية نواف مياح العنزي بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمرالسعودي بالمنطقة تلقت بلاغاً في تمام الساعة (06:00) من صباح اليوم الاثنين يفيد بوقوع حادث تصادم حافلة ركاب مقيمين مع شاحنة في محافظة طريف علىالطريق الدولي بإتجاه مدينة عرعر بمسافة (25) كم ،وعلى الفور تم توجيه ” 8 ” فرق إسعافية وعناية طبية متقدمة من داخل المنطقة لمباشرةالحادث،وأضاف بأنه عند الوصول للموقع أتضح بوجود “24” حالة نُقل منها ” 14 ” حالة عن طريق الهلال الأحمر الى المنشآت الصحيةبمحافظة طريف منها حالة وفاة واحدة ، فيما تم نقل ( 10 ) حالات عن طريق جهات صحية أخرى ،وحث العنزي جميع المواطنين والمقيمينبالتعاون مع الفرق الإسعافية والطبيه ، وعدم التجمهر أثناء الحوادث ,والتقيد بما تقدَّمه الهيئة من إرشادات توعوية، وتحذيرات تخدم الجميع،وتسهم في الوصول إلى موقع الحادث من أجل تحقيق الهدف المنشود, والإستعانة دائماً بالرقم (997) في حال وجود مريض أو مصاب أوعن طريق تطبيق أسعفني أو الإستعانة بنداء إستغاثة من خلال تطبيق توكلنا . أخبار قد تهمك

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