حصاد الدوري السعودي: الشباب والهلال يواصلان انتصاراتهما

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الشباب فوزًا صعبًا على العدالة 1-0، في حين فاز حامل اللقب فريق الهلال على نظيره الوحدة 3-0 لتستمر شراكتهما في قمة الترتيب العام للدوري السعودي لكرة القدم بعد نهاية الجولة الرابعة.

وظفر الاتحاد وصيف بطل الموسم الماضي بنقاط اللقاء الذي جمعه بالخليج حينما تفوق عليه 2-0، في حين تفوق النصر على مضيفه الباطن بنتيجة 4-0، بينما تباينت نتائج الفرق الأخرى في الجولة التي شهدت تسجيل 18 هدفًا في 8 مباريات بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة.

الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستعرض ما آلت إليها المنافسات في الدوري السعودي ضمن سلسلة التقارير المتنوعة في تسليط الضوء على المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب القارة.

قراءة في النتائج

يدين الشباب بالفضل لنجمه كارلوس جونيور الذي سجل هدف الفوز الثمين في مرمى العدالة في الدقيقة (4)، في الوقت الذي تغلب فيه حامل اللقب فريق الهلال على الوحدة بثلاثية نظيفة حملت إمضاء موسى ماريغا (58) وأوديون إيغالو (79) ولوسيانو فيتو (89).

من جهته تغلب الاتحاد على الخليج بهدفين دون مقابل سجلهما عبدالرزاق حمدالله (4 و69)، وتفوق النصر على الباطن برباعية نظيفة سجلها لويس غوستافو (17) وأندرسون تاليسكا (29) وسامي النجعي (40) وعبدالرحمن غريب (51).

وتقدم الطائي إلى المركز الخامس بفوزه على الفتح بهدف دينير غوميز (47)، في حين حقق الرائد فوزا ثمينا على الاتفاق بهدفين سجلهما كريم البركاوي (45+2) ومحمد فوزير (86)، مقابل هدف جاء بواسطة روبين كايسون (40).

وتعادل التعاون مع ضمك بهدف دوماغوج أنتوليتش (50 بالخطأ في مرماه)، مقابل هدف برونو دوراتي (70)، وبالنتيجة ذاتها تعادل أبها مع الفيحاء، حيث سجل للأول صالح العمري (65)، وللثاني أنطوني نواكايمي (87).

ترتيب الهدافين

4 أهداف – كارلوس جونيور (الشباب)

3 – كريستيان جوانكا (الشباب)، موسى ماريغا، أوديون إيغالو (الهلال)

أبرز نجوم الجولة

سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفي الانتصار لفريقه الاتحاد في مرمى الخليج، كما لعب محمد فوزير دورًا بارزًا في فوز الرائد على الاتفاق حينما سجل هدفا وصنع آخر.

في المقابل كان البرازيلي أندرسون تاليسكا أحد نجوم لقاء النصر مع الباطن بتسجيله أحد الأهداف الأربعة، وسجل كارلوس جونيور هدف الفوز للشباب أمام العدالة، ليكون هذا الرباعي هو الأبرز في الجولة.

ترتيب فرق الصدارة

1- الشباب: 12 نقطة من 4 مباريات

2- الهلال: 12

3- الاتحاد: 10

4- النصر: 9

5- الطائي: 9

مباريات الجولة الخامسة

– السبت 1 أكتوبر

الرائد – العدالة

ضمك – الطائي

الخليج – الباطن

الوحدة – الاتفاق

– الأحد 2 أكتوبر

الهلال – التعاون

الفيحاء – الشباب

النصر – الاتحاد

الفتح – أبها