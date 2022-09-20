قمة نارية خارج التوقعات بين النصر واتحاد جدة

محمد بن مسعود - الدمام - سيكون عشاق دوري روشن السعودي، على موعد مع قمة نارية بين النصر واتحاد جدة، في الثاني من أكتوبر المقبل.

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على النصر، على ملعب مرسول بارك، في إطار الجولة الخامسة من عمر دوري روشن السعودي.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن النصر رابع الترتيب.

ودخل النصر واتحاد جدة، الموسم الحالي، على إيقاع أزمة قانونية ملتهبة، أسفرت عن إيقافات وغرامات مالية ومنع اتحاد جدة من القيد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل تجدد الأزمة بتعليق عقوبة عبدالرزاق حمد الله.

ووصلت الأزمة القانونية بين النصر واتحاد جدة إلى ذروتها، حتى أن بعض الأفراد تنحوا من مركز التحكيم الرياضي السعودي تحت الضغط الإعلامي الذي صاحب المشكلة.