شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نجم الهلال يكشف حقيقة مفاوضاته مع النصر للرحيل مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف وكيل أعمال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حقيقة التفاوض مع نادي النصر، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

البليهي يُثير الجدل في الشارع السعودي

ويرتبط علي البليهي لاعب فريق الهلال، بالرحيل عن ناديه وسط أنباء تؤكد تفاوضه مع نادي النصر، للانضمام إلى صفوفه بالميركاتو الشتوي.

وكشف رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي، مساء اليوم الإثنين، حقيقة الدخول في تفاوض مع النصر لرحيل اللاعب إلى صفوفه في صفقة مجانية.



وأوضح الشهراني عبر حساب الإعلامي عبد الله الحنيان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن اللاعب لم يدخل الفترة الحرة، والعقد ما يزال مستمرًا، موضحًا أن ما يشاع بشأن دخول النجم علي البليهي الفترة الحرة، أمر عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي صحة للأنباء التي تؤكد إمكانية الرحيل عن الهلال، دون مقابل.

الشهراني يكشف حقيقة تفاوض البليهي مع النصر

وتابع: "البليهي لم يجلس أبدًا مع أي مسؤول في النصر، ولم يحدث أي تفاوض بين الطرفين في أحد فنادق العاصمة الرياض كما يشاع، خاصةً أن اللاعب في الفترة المحمية، أي أن أي محادثات مع أي نادٍ آخر، باستثناء الهلال، يعني قضية جديدة في الدوري".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا من أجل تمديد عقد البليهي حتى صيف 2024، مع خيار التجديد لموسم إضافي، على أن يحصل على 4.5 مليون ريال سعودي في السنة الواحدة، إلا أن العرض لم يلق قبول اللاعب.