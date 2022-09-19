شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يتدخل لإنهاء أزمة نجم الهلال مع رينارد قبل كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، تدخل بشكل رسمي من أجل إنهاء أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قبل نهائيات كأس العالم.



رينارد يستبعد المعيوف من المنتخب السعودي

وكان رينارد قرر استبعاد عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، من منتخب السعودية، رغم إعلان عودته من الاعتزال الدولي، وإعلان اللاعب رغبته في المشاركة بالمونديال.

وأكد رينارد، في وقت سابق، أن استبعاد حارس مرمى الزعيم، جاء بسبب تخلي اللاعب عن الأخضر، خلال التصفيات الآسيوية، عندما اعتزل دوليًا، قبل 3 سنوات من الآن.

وقالت شبكة "winwin" نقلًا عن مصدر خاص، إن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدخل بشكل شخصي، لحل الأزمة بين رينارد والمعيوف، بالفترة المقبلة.

وتابعت: "رئيس الاتحاد السعودي، عمل في الساعات القليلة الماضية، على إجراء اتصالات مباشرة مع طرفي الأزمة، من أجل تقريب وجهات النظر".



رئيس الاتحاد السعودي يحاول إنهاء أزمة المعيوف مع رينارد



وأضافت: "المسحل طلب المدير الفني الفرنسي، مسامحة المعيوف، وضمه إلى صفوف الأخضر السعودي، على أن يقوم اللاعب بالاعتذار علنيًا، وإعلان رغبته بالعمل مع رينارد وجهازه المعاون".

واختتمت: "مدرب المنتخب السعودي، لم يرفض الفكرة، ولكنه أكد على أنه قد يستدعي المعيوف، في المعسكر الذي يسبق إقامة منافسات كأس العالم 2022، في حال تم طوي الصفحة نهائيًا".