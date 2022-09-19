محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام
أطلقت أمانة الشرقية أسماء 5 من شهداء الواجب على عدد من الشوارع الحيوية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.إنفاذًا للأمر السامي:
وأكدت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسمائهم كُلٌّ حسب مسقط رأسه.
كما تأتي تلك الخطوة من جانب الأمانة تكريمًا وتخليدًا لذكرى شهداء الواجب وتضحياتهم.أسماء الشهداء:
وضمن الأسماء التي تم إطلاقها على بعض الشوارع، الشهيد فيصل بن سعد سالم الدوسري في حي الخزامي، وكذلك الشهيد سالم بن هادي محمد القحطاني في حي النابية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تطلق أسماء 5 من شهداء الواجب على شوارع حيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.