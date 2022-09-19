أمانة الشرقية تطلق أسماء 5 من شهداء الواجب على شوارع حيوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

أطلقت أمانة الشرقية أسماء 5 من شهداء الواجب على عدد من الشوارع الحيوية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

إنفاذًا للأمر السامي:

وأكدت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسمائهم كُلٌّ حسب مسقط رأسه.

كما تأتي تلك الخطوة من جانب الأمانة تكريمًا وتخليدًا لذكرى شهداء الواجب وتضحياتهم.

أسماء الشهداء:

وضمن الأسماء التي تم إطلاقها على بعض الشوارع، الشهيد فيصل بن سعد سالم الدوسري في حي الخزامي، وكذلك الشهيد سالم بن هادي محمد القحطاني في حي النابية.