شاهد.. عضو سابق بمجلس الشورى: هناك جشع في أسعار صيانة السباكين والكهربائيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات قال عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي، إن هناك جشع ملحوظ في أسعار صيانة السباكين والكهربائيين. وأوضح في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة “الإخبارية” أن وجود شهادة سيحل 80% من مشاكل صيانة المنازل. وبين أن البعض وظّف الاقتصاد الحر بالطمع والجشع الكبير، مقترحًا وضع هامش أسعار ولو عن طريق تحديد الوقت وتحسب القيمة مثلًا عليه.

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