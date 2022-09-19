شاهد.. الضمان الصحي يزف بشرى لأصحاب الغسيل الكلوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال متحدث مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، إنه تم رفع سقف التغطية التأمينية، من 500 ألف إلى مليون ريال، بشكل عام.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن أنه تم رفع سقف التغطية التأمينية لغسيل الكلى من 100 ألف ريال إلى 180 ألفا.

وأكد إضافة فحوصات استكشافية مبكرة للأمراض المزمنة والسرطانات، وكذلك إضافة زراعة الكلى، مع التوسع في تغطية جميع جراحات السمنة.