اخبار دوليه – الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - التقى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة السفير تيموثي ليندركنج، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022م، في نيويورك.

وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في ربوع اليمن، كما تم استعراض الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلةً بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، و ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الاممية ، وأهمية دعم مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية.