اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يجتمع مع وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بالدكتورة يفعات شاشا بيتون وزيرة التربية والتعليم في دولة إسرائيل، على هامش مؤتمر قمة تحويل التعليم المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالتعليم، والاطلاع على تجارب الطرفين المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة. حضر اللقاء الأستاذ بدر سلطان الجلاهمة المستشار بالملحقية الثقافية بسفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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