اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر و بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي الأمين العام، بسعادة السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022م، في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع توقيع تفاهم مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشمل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات العمل المشتركة.