اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع رئيس وزراء مملكة تونغا

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم مع معالي السيد هواكافاميليكو سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
في ختام الاجتماع، تم التوقيع على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
حضر الاجتماع، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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