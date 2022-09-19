اخبار الخليج – آمر «الملكية للشرطة» يبحث التعاون مع رئيسة الجامعة الملكية للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة ، البروفيسور يسرى المزوغي رئيسة الجامعة الملكية للبنات والوفد المرافق لها.
وتم خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي ، والتنسيق بين مركز أبحاث المرأة ومركز البحوث الأمنية ، كما تم عرض ايجاز حول تاريخ انشاء الأكاديمية الملكية للشرطة وبرامجها التدريبية وكذلك البرامج الدراسية ومجالات التدريب ، ودور الاكاديمية في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وأكد آمر الأكاديمية ، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية لخدمة الوطن ، فيما أعربت البروفيسور يسرى المزوغي عن تقديرها لدور الأكاديمية وما تحمله من رسالة ذات اهمية بالغة في المساهمة في حفظ امن المملكة وصون الحقوق، مؤكده على اهمية التعاون والشراكة بين مختلف الجهات التعليمية والتدريبية ، مستعرضة جوانب متعددة من الدراسات والبرامج التدريبية.
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