سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي عدداً من نظرائه في نيويورك

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عمّان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك، نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والعراقي الدكتور فؤاد حسين، والفرنسية كاثرين كولونا، واليوناني نيكوس ديندياس، والمقدوني الشمالي بوجار عثماني.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة.

//انتهى//

23:10ت م

0176 عمّان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك، نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والعراقي الدكتور فؤاد حسين، والفرنسية كاثرين كولونا، واليوناني نيكوس ديندياس، والمقدوني الشمالي بوجار عثماني.وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة.//انتهى//23:10ت م0176 www.spa.gov.sa/2385320 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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