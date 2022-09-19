سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

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نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس

التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في نيويورك اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير باربرا ليف، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

23:11ت م

0177 نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في نيويورك اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير باربرا ليف، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:11ت م0177 www.spa.gov.sa/2385321 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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