ثقافي / المدير العام للإيسيسكو يدعو من نيويورك إلى تدشين عهد جديد يلبي متطلبات التعليم الجيد والمنصف

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الرباط 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، المجتمع الدولي إلى تطبيق عدد من سياسات المعالجة، لتدشين عهد جديد يلبي متطلبات العالم في تعليم جيد ومنصف وشامل، موضحاً أن التعليم أضحت منظومته معياراً لقياس مدى النجاح أو الفشل في درء الكوارث وتخطي الأزمات.
وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها في الرباط، أن الدكتور المالك دعا خلال قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم المنعقدة في نيويورك اليوم، إلى تشجيع الدول النامية على رفع أنصبة التعليم في موازناتها العامة، وإنشاء صندوق دولي لدعم العملية التعليمية في مناطق الكوارث والحروب، وتوجيه نداء للشركات العالمية المختصة بمجال الاتصالات لدعم التعليم في الدول النامية فنياً وتقنياً، وتعاون المنظمات المختصة بالتعليم في دراسة مستجدات أوضاعه، ووضع خطة للتعاطي مع المتطلبات الناتجة عنها.
وشدد على ضرورة حشد العمل والطموح والتضامن لإيجاد حلول تعوض خسائر مجال التعليم بسبب جائحة كوفيد 19 وإعادة تصور مستقبله، عبر حلول ذكية غير تقليدية.
//انتهى//
23:12ت م
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www.spa.gov.sa/2385322
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Source spa.gov
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