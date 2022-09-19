«نيسان» تستدعي 203 آلاف شاحنة لسبب غير متوقع

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بسبب لا يتوقعه أحد؛ اضطرت شركة “نيسان” لإنتاج السيارات، إلى استدعاء 203 آلاف شاحنة بيك آب.

وبحسب بيان لشركة نيسان؛ تبين أن سبب استدعاء كل هذا العدد من السيارات والذي يقارب ربع مليون شاحنة؛ هو مشكلة في وقوف السيارة قد تؤدي إلى التحرك المفاجئ حتى أثناء وقوف السيارة.

وقالت شركة “نيسان” في إشعار الاستدعاء: “قد لا يعمل ناقل الحركة بشكل صحيح عند توقف السيارة، ما قد يؤدي إلى تحركها خلال حالة الانتظار”.

وبرغم أن شركة “نيسان” لم تتلق أي تقارير حتى الآن عن حدوث حالات حوادث أو إصابات من أصحاب السيارات جراء هذه المشكلة، إلا أنها أقدمت على هذا القرار؛ بحسب وكالة أخبار “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

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Source almnatiq

