سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يطالبُ بتمويل ودعم أهداف التنمية المستدامة

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نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسطالبَ الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمزيد من التمويل والاستثمار من القطاعين العام والخاص، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدعم أهداف التنمية المستدامة.وأشارَ غوتيريش -في كلمته خلال الفعالية الأممية المخصصة اليوم لمناقشة أهداف التنمية المستدامة- إلى أنه لا يمكن تأجيل تعليم الأطفال، والقضاء على البطالة، والرعاية الصحية الشاملة، والعمل المناخي الهادف، وحماية التنوع البيولوجي إلى الغد.وشدَّد على أن الأخطار التي يواجهها العالم لا تَتَلاءَمُ والعالم الموحَّد الذي نصبو إليه، داعياً قادة العالم إلى إعادة العالم إلى المسار الصحيح.//انتهى//22:58ت م0173

www.spa.gov.sa/2385317