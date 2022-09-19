في دقيقة واحدة.. «الأحوال المدنية» تكشف خطوات الحصول على خدمة «بياناتي»

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المناطق_متابعات

كشفت “الأحوال المدنية” عن خطوات الحصول على خدمة بياناتي في أسرع وقت، كما نشرت “إنفوجراف” يوضح الفرق الكبير في تقديم هذه الخدمة حاليا وسابقا.

وأوضحت أن خطوات الحصول على شريحة بيانات “البرنت”، سابقا كانت تستغرق ٤ ساعات.

– يقوم المواطن بزيارة القطاع الراغب بالحصول على بياناته

– يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة البيانات

– يقوم المواطن بزيارة مكتب الأحوال المدنية وتزويدهم بالخطاب

– يقوم موظف الأحوال المدنية بطباعة شريحة البيانات وإعطائها للمواطن

– يقوم المواطن بالرجوع للقطاع وإعطائه شريحة البيانات

حاليا تستغرق العملية دقيقة واحدة

– يقوم المواطن بالدخول على حسابه في “أبشر”

– الدخول على خدمة بياناتي

– تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان

تقدم خدمة بياناتي إمكانية تفويض المواطن لأي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين؛ بالاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية.

وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالاطلاع على البيانات المصرحة وإكمال إجراءات المواطن اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية، حيث تم تطبيق الخدمة في عدد من القطاعات الحكومية (تكون مضافة في قائمة القطاعات) وجاري العمل على بقية القطاعات.

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Source almnatiq

