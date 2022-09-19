عام / زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب ولاية ميتشواكان المكسيكية

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مكسيكو سيتي 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس

ضرب اليوم، زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ولاية ميتشواكان غربي المكسيك.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال على بعد 41 كيلو متراً من مدينة بلاكيتا دي موريلوس.

وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من موجات تسونامي في أعقاب الزلزال الذي استهدف الساحل الغربي للمكسيك.

//انتهى//

22:56ت م

0171 مكسيكو سيتي 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسضرب اليوم، زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ولاية ميتشواكان غربي المكسيك.وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال على بعد 41 كيلو متراً من مدينة بلاكيتا دي موريلوس.وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من موجات تسونامي في أعقاب الزلزال الذي استهدف الساحل الغربي للمكسيك.//انتهى//22:56ت م0171 www.spa.gov.sa/2385315 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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