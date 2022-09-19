ورشة عمل مشتركة بين أمانتي تبوك وعسير حول مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخدمية والتنموية

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نظَّمَت أمانة منطقة تبوك – أمس – ورشةَ عمل مشتركة مع أمانة منطقة عسير حول مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخدمية والتنموية ، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وأمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف ، وممثلي مكتبي تحقيق الرؤية بالجهتين ، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بأمانة تبوك.

وتناولت الورشة أهمية ضبط وتعزيز قيم الرضا عن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء والشفافية والوضوح في الإجراءات والمعاملات اليومية، والاطلاع على الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، كما شهدت الورشة تقديم العديد من المداخلات الهادفة والملحوظات القيمة التي أكدت على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق مستهدفات الوزارة الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .

يذكر أن مكاتب تحقيق الرؤية والتحول المؤسيي بأمانات المناطق تسعى لتوفير خدمات بلدية متميزة، متوائمة مع إستراتيجية القطاع وتوجهات الشركاء الإستراتيجيين من خلال تطبيق أفضل الممارسات لدعم وتنفيذ الأهداف والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030 .

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Source almnatiq

