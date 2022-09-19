كفيف تحتفي باليوم الوطني

تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض «كفيف»، فعالية «نبصر بقلوبنا» وذلك مساء الخميس، بمجمع «بارك أفنيو» بالرياض، احتفاءً باليوم الوطني السعودي 92، وسيشارك أكثر من 150 كفيفا بعدد من الفعاليات المتنوعة المشوقة، منها العرضة السعودية والفنون التشكيلية، والحرف اليدوية وتجربة العصا البيضاء، بالإضافة إلى احتضان المسرح المخصص للفعاليات، مبادرات الموهوبين بالجمعية لتقديم ما لديهم من المهارات وتنوع الهوايات. هذا وستنطلق الفعاليات برعاية اجتماعية من بي أيه إي سيستمز السعودية، بتمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.



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