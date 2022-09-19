أمطار ورياح على جازان وعسير والباحة

هطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة امتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين طرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف الأجزاء الغربية منها.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبية تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجا مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

إلى ذلك، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجهات الحكومية والبحثية والخاصة ذات العلاقة، للمشاركة في ورشة عمل عن «مخاطر التغير المناخي والتحديات والفرص» خلال يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (كاوست) في ثول. الورشة التي دُعي لها أكثر من 200 باحث ومتخصص يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية، يُنظمها مركز التغير المناخي وتقام للمرة الأولى، بهدف تحديد التغيرات المناخية المتوقع تأثيرها على المنطقة وتطوير وتطبيق أفضل الأدوات والنماذج وعلوم المناخ لمواجهة هذه التحديات، فيما يناقش المشاركون آخر التغيرات المناخية العالمية، والتعريف بمركز التغير المناخي، وتحديد احتياجات الجهات المشاركة من عمل ومخرجات، وبناء جسور التواصل بين كل من الجهات المشاركة ومركز التغير المناخي، وكذلك آلية تبادل المعلومات المناخية والاتفاق على آلية للمشاركة مع مراكز التغير المناخية البحثية بالجامعات السعودية.