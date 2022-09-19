37 ألف بلاغ لأمانة عسير

عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 37.748 ألف بلاغ يتعلق بالتشوه البصري بمدن ومحافظات المنطقة خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري. وأكدت أمانة عسير أن تلك الجهود جاءت بهدف القضاء على مسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات (940).



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