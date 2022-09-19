أولويات لمشاريع طيبة

وأقرّ المجلس، أولويات مشاريع الجهات المقترحة للعام المالي المُقبل 2023م، وفق نموذج أولويات المشاريع المُعد من قبل هيئة تطوير المنطقة، وأكد المجلس أهمية متابعة نتائج ورشة عمل آلية توفير الاعتمادات المالية للمشروعات المعتمدة ضمن محفظة المشاريع الرأسمالية، والمقرر تنفيذها بالمنطقة بمشاركة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وأكد المجلس على الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بتزويد أمانة منطقة المدينة المنورة، بخطط تنفيذ مشاريعهم لأخذها بالاعتبار عند تنفيذ المشروعات، للتكامل وتحقيق المستهدفات المشتركة بين جميع القطاعات.
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