بحث تجويد المؤشرات المدرسية بتعليم الشرقية

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وتناول اللقاء برامج تعزيز المهارات في الدراسات الوزارية والاختبارات المحاكية الدولية، وبرنامج الإبداع في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم، وتفعيل دور الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في تحسين مخرجات منظومة التعليم لجميع مراحلها وصولا إلى المستويات العالمية، والخطة التشغيلية لإدارة الإشراف ومؤشرات متابعة الأداء والتخطيط الالكتروني، والاختبارات المعيارية وتجويد الاختبارات المدرسية.وأكد مساعد مدير تعليم المنطقة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، ضرورة تفعيل الأدوار الإشرافية وفقا لمتطلبات المرحلة التطويرية التي تشهدها الوزارة، منوها بدور المشرف التربوي كحلقة وصل بين الميدان والجهات الإشرافية في إدارات التعليم.
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